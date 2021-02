«Ты сломала мне дверь»: в Нижнем Тагиле таксист выгнал на мороз несовершеннолетнюю

В Нижнем Тагиле таксист выгнал из машины девушку и её несовершеннолетнюю сестру. По его словам, пассажирка слишком сильно хлопнула дверью.

Происшествие случилось 10 февраля. Девушка вызвала такси через сервис «Яндекс Go». Конфликт начался сразу, после того как девушка и её несовершеннолетняя сестра сели в автомобиль. Таксисту Рафику не понравилось, как я закрыла дверь. Он сказал не хлопать так сильно. Я ему сообщила, что не располагаю информацией, как правильно закрываются двери конкретно в его автомобиле и предложила предупреждать пассажиров об этом заранее, рассказала АН «Между строк» потерпевшая. Перепалка длилась, со слов девушки, около пяти минут. Затем водитель остановил автомобиль, открыл дверь с её стороны и начал требовать покинуть машину. Тагильчанка засняла происходившее дальше на видео. Video: АН «Между строк» На кадрах таксист требует женщину покинуть транспортное средство, матерится и распускает руки. Ты сломала мне дверь, выходи из машины, кричал на пассажирку Рафик. Спустя некоторое время ему удалось выгнать девушку и её сестру на улицу. Всё это время он не прекращал ругаться. Из-за мороза у девушки быстро разрядился телефон и ей пришлось обращаться к прохожим, чтобы вызвать другую машину такси. Пассажирка отметила, что на водителя была написана жалоба в сервис, предоставляющий услуги такси. Напомним, 5 февраля сообщалось о таксисте из Екатеринбурга, который довел пассажирку до слез. Он не хотел принимать оплату промо-кодом и угрожал женщине. После неудачной поездки она написала заявление в полицию, теперь по данному факту проводится проверка. Кроме того, водителю вынесли предупреждение в службе такси. В Екатеринбурге водитель такси угрозами довел пассажирку до слез и истерики

