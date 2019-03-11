Двое школьников в Екатеринбурге были избиты толпой из 10 человек
В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту избиения двоих несовершеннолетних компанией из 10 подростков.
По предварительной информации, инцидент произошел 9 марта в 20.00 на ул. Самолетной. Как сообщила мама одного из потерпевших, школьники гуляли на улице, когда к ним подошла компания, состоящая из незнакомых им молодых людей. Причина возникшего между ребятами конфликта не уточняется. Как пишет ZNAK, незнакомцы начали избивать школьников, тащили ребят по снегу и пинали ногами.
По сообщению о побоях на место выезжал наряд ППС. К моменту приезда сотрудников МВД один из пострадавших уже отбыл в травмпункт в сопровождении матери. По факту нападения на несовершеннолетних проводится проверка, устанавливаются личности нападавших и второго потерпевшего. Ребята будут направлены на медицинскую экспертизу для установления степени вреда, причиненного их здоровью.