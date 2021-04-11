Беспредел со стрельбой на дороге устроил свадебный кортеж в Екатеринбурге

Беспредел на дороге с выстрелами в воздух и ездой задним ходом по улицам Екатеринбурга устроил свадебный кортеж в пятницу, 9 апреля. «Покатушками» заинтересовались в полиции.

На улицах столицы Среднего Урала вечером 9 апреля жители могли наблюдать, как весело и против правил дорожного движения катали свадьбу местные молодожены. Гульбу с «танцами» на дороге с разворотами на «сплошной» и ездой задним ходом сняли на видео прохожие, которые поделились кадрами с порталом Е1. Также на запись видеорегистратора попала стрельба в воздух, исходившая из одного из автомобилей свадебного кортежа, когда он ехал по улице Шевченко. Лихими маневрами, запечатленными на видео, заинтересовались в ГИБДД Екатеринбурга. Там изданию сообщили, что водитель, нарушивший ПДД, будет привлечен к административной ответственности. Возможных очевидцев стрельбы в пресс-группе городского УМВД просят рассказать об увиденном правоохранительным органам. Там напомнили, что стрельба в населенных пунктах запрещена. За это нарушение грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. В том случае, если выяснится, что стрелял человек, находящийся в алкогольном опьянении, то штраф может возрасти до 100 тысяч рублей. Напомним, в ночь на 10 апреля сотрудники правоохранительных органов произвели жесткое задержание молодого человека в одном из клубов Екатеринбурга. У мужчины произошел конфликт с другими посетителями. Полицейские жестко скрутили посетителя ночного клуба в Екатеринбурге

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