В Нижнем Тагиле маленькая девочка пострадала в ДТП
Авария произошла на ГГМ 11 июня в 15:20. Водитель автомобиля «ВАЗ» нарушил правила перестроения и столкнулся с иномаркой «Датсун», сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка-пассажир получила травму головы.
Как установила дорожная полиция, водитель «ВАЗ-2109» следовал по Уральскому проспекту со стороны улицы Большая Гальянская в сторону улицы Бригадная. Возле дома № 32 по улице Малая Гальянская он решил перестроиться в другой ряд, но совершил ошибку и столкнулся с «Дотсун ОН-ДО», которым управляла женщина-водитель.
На заднем пассажирском сидении иномарки находилась маленькая девочка, которая получила ушиб мягких тканей головы и после осмотра медиками была отпущена домой. Полицейские утверждают, что больших травм удалось избежать потому, что ребёнок перевозился в детском удерживающем кресле в соответствии со всеми правилами.
Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства происшествия и степень вины каждого участника. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Освидетельствование водителей на состояние опьянения показало, что они оба трезвы.