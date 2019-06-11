В Нижнем Тагиле маленькая девочка пострадала в ДТП

Как установила дорожная полиция, водитель «ВАЗ-2109» следовал по Уральскому проспекту со стороны улицы Большая Гальянская в сторону улицы Бригадная. Возле дома № 32 по улице Малая Гальянская он решил перестроиться в другой ряд, но совершил ошибку и столкнулся с «Дотсун ОН-ДО», которым управляла женщина-водитель.

На заднем пассажирском сидении иномарки находилась маленькая девочка, которая получила ушиб мягких тканей головы и после осмотра медиками была отпущена домой. Полицейские утверждают, что больших травм удалось избежать потому, что ребёнок перевозился в детском удерживающем кресле в соответствии со всеми правилами.