Пропавшую по дороге на встречу с подругой свердловчанку 4 дня ищут полиция и волонтёр

Пропавшую по дороге на встречу с подругой свердловчанку 4 дня ищут полиция и волонтёр
Пропавшую по дороге на встречу с подругой свердловчанку 4 дня ищут полиция и волонтёр
Сегодня, 09:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Жительница города Екатеринбург 25-летняя Евгения Ветчинникова пропала 7 июня. У девушки была назначена встреча с подругой Анастасией, но к месту, где они условились встретиться, она так и не добралась.

Анастасия рассказала, что Евгения позвонила ей в 11:02 и сказала, что выезжает. Однако на встречу она не приехала. Подождав какое-то время, Евгении стали звонить, но телефон не отвечал. Позже телефон стал недоступен, а девушка так и не объявилась.

Родственников у Евгении нет. Она встречается с парнем, с которым живёт вместе. Но когда Евгения исчезла, его рядом с ней не было. Анастасия обратилась в полицию, пишет Е1.

Также Анастасия добавила, что она и парень Евгении написали всем, с кем общается пропавшая, но никто ничего не знает. Помимо полиции они и другие друзья Евгении обратились и в поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Пропавшая девушка проживает в районе Уткуса, на улице Просторной в многоэтажке. У неё светлые наращенные волосы, татуировка в виде розовой розы на левом запястье и недавно зарубцевавшаяся под носом болячка на всю губу. Плотного телосложения. В момент исчезновения могла быть одета в джинсы и джинсовую куртку с надписью сзади.

Сюжеты:
Екатеринбург
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