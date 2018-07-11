30-летняя свердловчанка 7 июня отвела ребёнка в детский сад и пропала

После детского сада Анна Ильясова, жительница посёлка Бисерть Нижнесергинского района, должны была пойти на работу. Однако там она не появилась и до сих пор её местонахождение остаётся неизвестным, передаёт СК РФ по региону.

Рост пропавшей женщины – 160 сантиметров, волосы тёмно-русые прямые, причёска – хвост. Телосложение худощавое, глаза карие. В день пропажи Анна была одета в синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, вязаную светлую кофту и темные кроссовки. У Анны Ильясовой в мочках ушей был серьги в форме ромба с розовым камнем посередине. При себе у разыскиваемой был пакет с принтом «розы».