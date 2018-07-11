Два автомобиля столкнулись на трассе Нижний Тагил — Серов

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11 июля на 174 км Серовского тракта произошло столкновение двух автомобилей.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ЕАН
11 июля на 174 км Серовского тракта произошло ДТП. Один из проезжающих мимо свидетелей последствий столкновения выложил видео, на котором заметно, что состояние машин после аварии не позволяет определить марку авто. На месте происшествия стоит карета скорой помощи.
Видео
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Видео: ЕАН
По неподтвержденной информации, водители на большой скорости пытались избежать лобового удара и столкнулись по касательной. Выясняются причины аварии. Информация о пострадавших неизвестна.
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