Следователи назвали причину взрыва в жилом доме на Гальянке
Сегодня, 16:02ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Взрыв в жилом доме на Гальянке, после которого в Нижнем Тагиле ввели режим ЧС, произошёл из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием, сообщил TagilCity.ru следственный отдел Ленинского района. По заявлению ведомства, после проведения проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Напомним, взрыв прогремел 10 июня около 19:00. От него пострадали два человека, один позже скончался в больнице. Остальные жильцы были эвакуированы из-за опасности обрушения конструкций. Восстановительные работы продолжаются до сих пор. Мэрия заявила, что на это понадобится семь миллионов рублей.
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