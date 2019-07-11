Следователи назвали причину взрыва в жилом доме на Гальянке

Напомним, взрыв прогремел 10 июня около 19:00. От него пострадали два человека, один позже скончался в больнице. Остальные жильцы были эвакуированы из-за опасности обрушения конструкций. Восстановительные работы продолжаются до сих пор. Мэрия заявила, что на это понадобится семь миллионов рублей.