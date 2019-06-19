В Нижнем Тагиле пострадавший от взрыва газа дом будет отремонтирован к середине июля
Жители дома по Черноисточинскому шоссе, 42, где произошёл взрыв бытового газа, 19 июня встретились с главой города Владиславом Пинаевым. На встрече обсудили ход ремонтных работ и другие вопросы восстановления нормальной жизнедеятельности дома, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Ремонтные работы ведутся по графику, сообщил на встрече главный инженер МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Сергей Гладышев. Идёт установка новых стеклопакетов, начался монтаж дверных блоков, укрепляются несущие конструкции дома. В ближайшее время рабочие заменят входную дверь в подъезде, где произошёл взрыв. Одновременно производится разбор полов в повреждённых квартирах, очистка стен от копоти и гари. После рабочие планируют просушить стены, заменить стояки отопления, сети водоснабжения, канализации и связи.
Восстановительные работы планируется завершить к середине июля. Власти называют этот срок максимальным, так как рабочие бригады заявили, что ремонт может закончиться раньше. Открытым остался вопрос о том, будут ли возвращаться жители в свои квартиры по мере готовности, либо заселятся уже после окончания восстановительных работ.
Со слов начальника отдела гражданской защиты населения Андрея Мишина, всем горожанам, пострадавшим в ходе чрезвычайной ситуации, предоставлена информация о возможности получения государственной финансовой поддержки. За ней обратились три человека.
Напомним, взрыв прогремел 10 июня около 19:00. От него пострадали два человека, один позже скончался в больнице. В качестве предварительной причины названа утечка бытового газа. Прокуратура начала проверку случившегося, губернатор Свердловской области взял ситуацию под личный контроль.