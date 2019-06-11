При взрыве подъезда в Нижнем Тагиле пострадал ребёнок

Об этом Мальцев сообщил на заседании оперативного штаба в администрации города. Он не уточнил возраст пострадавшего. Геннадий Мальцев также добавил, что на время восстановления здания жителям предоставляются все необходимые ресурсы.

Ранее мэр Владислав Пинаев заявил, что на восстановительные работы понадобится не менее месяца, а пока людям оставаться в подъезде небезопасно. Администрация предложила им помощь в расселении.