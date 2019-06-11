При взрыве подъезда в Нижнем Тагиле пострадал ребёнок

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В одной из квартир дома, где произошёл взрыв, находился ребёнок, сообщил глава Ленинского района Нижнего Тагила Геннадий Мальцев. По данным чиновника, в результате ЧП ребёнок стал заикаться, и ему теперь требуется помощь психолога.
Об этом Мальцев сообщил на заседании оперативного штаба в администрации города. Он не уточнил возраст пострадавшего. Геннадий Мальцев также добавил, что на время восстановления здания жителям предоставляются все необходимые ресурсы.
Ранее мэр Владислав Пинаев заявил, что на восстановительные работы понадобится не менее месяца, а пока людям оставаться в подъезде небезопасно. Администрация предложила им помощь в расселении.
Взрыв прогремел 10 июня около 19-00 в доме на Черноисточинском шоссе, 42. По предварительной информации, из-за утечки бытового газа. Прокуратура начала проверку. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль. Один человек пострадал и один погиб. Мэр ввёл в городе режим ЧС.
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