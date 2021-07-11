В заражении COVID-19 обвинили директора сотрудники тагильской парикмахерской

Сотрудники парикмахерской «Виктория», расположенной на улице Юности, 18 в Нижнем Тагиле, обвинили директора Наталью Веретенникову в том, что она заразила их коронавирусом.

Директор простыла, ходила с насморком кашляла чихала, маску не носила. Через несколько дней она стала просить включать рециркулятор, потом она перестала ходить на работу, рассказала TagilCity.ru одна из бывших сотрудниц парикмахерской. Сама девушка уволилась 21 июня. Она рассказала, что после того, как директор ушла на больничный, за ней стали одна за другой уходить и остальные сотрудницы. Температуры не было ни у кого, однако проявлялись одинаковы симптомы — жар по всему телу. Девушка, которая занимается уборкой помещения, по словам бывшей сотрудницы, спросила у дочери директора, есть ли у ее матери коронавирус, на что получила положительный ответ. Через некоторое время девушка тоже ушла на больничный. Стали вызывать врача все, кто сидел дома на больничном, у всех пришли положительные результаты. У одной девочки также заболел муж и отец,рассказывает экс-сотрудница. Однако точный диагноз и причины собеседница не называет. Она добавила, что директор не предупредила сотрудниц о том, что заболела коронавирусом, хотя на это есть предписание Роспотребнадзора, в котором сказано, что она обязана это сделать и отправить всех контактных сотрудников на самоизоляцию. Кроме того, девушка утверждает, что в парикмахерской санобработка не проводилась. Директор парикмахерской Наталья Веретенникова сказала сотрудницам, что не знала о наличии у нее коронавируса, когда ходила на работу. Об этом она сообщает в голосовых сообщениях одной из работниц (имеются в распоряжении TagilCity.ru). По словам Натальи, сама она узнала о заболевании 25 июня. При этом у ее дочери, Светланы, коронавирус не подтвердился. Я сдала мазки, но они были известны мне только в пятницу, что у меня есть «корона». До этого они (врачи — прим. ред.) держали меня в неведении и лечили как от обычной простуды, рассказывает директор сотруднице. Сама директор не знает, где могла заразиться инфекцией. Она почувствовала себя плохо 18 июня, у нее поднялась температура, и она ушла в середине рабочей смены домой. Когда она узнала о заболевании, то не стала предупреждать сотрудников, так как уже неделю находилась на самоизоляции. Она предупредила своих клиентов и перенесла все записи. При этом Наталья не отрицает, что работала уже с заболеванием. На больничном директор находится с 21 июня, так как медики на вызов пришли только в понедельник. При этом ей врачи сказали, что открыт документ с 25 числа. Когда он будет закрыт, директор не знает. По словам сотрудников, Наталья Веретенникова вернулась на рабочее место. На звонки и сообщения от редакции она не ответила.

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