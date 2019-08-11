Пропавшая под Нижним Тагилом учительница физкультуры найдена мёртвой

Напомним, что женщина ушла из дома в субботу, 10 августа. Она отправилась в лес за грибами по маршруту, которым ходила всегда. После Светлану Якимову никто не видел. Поиски проходили на протяжении суток, женщину искали две группы добровольцев. Поздним вечером 11 августа стало известно о том, что пропавшую нашли погибшей.