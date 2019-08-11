Пропавшая под Нижним Тагилом учительница физкультуры найдена мёртвой
Сегодня, 22:25ПроисшествияФото: pxhere.com
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Поиски 73-летней Светланы Якимовой завершились обнаружением тела пропавшей женщины. Об этом сообщил поисковый отряд «Скорпион» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, что женщина ушла из дома в субботу, 10 августа. Она отправилась в лес за грибами по маршруту, которым ходила всегда. После Светлану Якимову никто не видел. Поиски проходили на протяжении суток, женщину искали две группы добровольцев. Поздним вечером 11 августа стало известно о том, что пропавшую нашли погибшей.
Во время прочёса найдена поисковой группой. К сожалению, погибла,прокомментировал TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.
Обстоятельства смерти женщины и её причины остаются неизвестными.
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