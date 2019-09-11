В Нижнем Тагиле во второй раз за месяц пропала пенсионерка с проблемами с памятью

Пропавшая пенсионерка имеет проблемы с памятью и нуждается в медицинской помощи. Ранее в этом же месяце она покидала свой дом и в течение двух суток блуждала по Дзержинскому району. В результате вышла в коллективные сады и попросила о помощи, заявив, что потерялась.