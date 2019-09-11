В Нижнем Тагиле во второй раз за месяц пропала пенсионерка с проблемами с памятью
Сегодня, 21:48ПроисшествияФото: vk.com/ckorpion_nt
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Жительница Нижнего Тагила, 71-летняя Галина Сабитова, разыскивается родственниками с 10 сентября. В последний раз женщину видели уходящей утром из дома, сообщает поисковый отряд «Скорпион».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пропавшая пенсионерка имеет проблемы с памятью и нуждается в медицинской помощи. Ранее в этом же месяце она покидала свой дом и в течение двух суток блуждала по Дзержинскому району. В результате вышла в коллективные сады и попросила о помощи, заявив, что потерялась.
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Рост Галины Сабитовой составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-рыжие, до плеч. В день исчезновения была одета в красную куртку, серые штаны и цветные кроссовки. Любую информацию о местонахождении пропавшей пенсионерки просят сообщать по телефонам 8-904-172-05-95 или 02.
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