«Может убить»: на Урале охраняют палату 17-летней раненой ножом девушки

«Может убить»: на Урале охраняют палату 17-летней раненой ножом девушки

Сегодня, 08:37ПроисшествияPhoto: pixabay.com
У палаты 17-летней девушки, дважды раненой у лифта ножом на Широкой Речке, поставили охрану, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По его словам, она так и не приходила в сознание и находится в коме в реанимации. Ей сделали несколько операций. Врачи пока осторожно отзываются о ее состоянии.

Мы у палаты поставили охрану, так как опасаемся, что этот человек может туда прийти и убить ее. Он подготовленный человек, не случайно это сделал,сообщает источник.

Из-за тайны следствия многое пока не разглашается, известно лишь, что нападавший хотел отомстить девушке из-за работы.

Также выяснилось, что нож, который нашли во дворе, оказался не тем, с которым мужчина напал. Он подбросил его специально, чтобы запутать следы.

Напомним, что происшествие случилось 8 сентября. Мужчина в черной маске и спортивном костюме дважды ударил 17-летнюю девушку ножом у лифта и скрылся.

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