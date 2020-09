«Может убить»: на Урале охраняют палату 17-летней раненой ножом девушки

У палаты 17-летней девушки, дважды раненой у лифта ножом на Широкой Речке, поставили охрану, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По его словам, она так и не приходила в сознание и находится в коме в реанимации. Ей сделали несколько операций. Врачи пока осторожно отзываются о ее состоянии. Мы у палаты поставили охрану, так как опасаемся, что этот человек может туда прийти и убить ее. Он подготовленный человек, не случайно это сделал,сообщает источник. Из-за тайны следствия многое пока не разглашается, известно лишь, что нападавший хотел отомстить девушке из-за работы. Также выяснилось, что нож, который нашли во дворе, оказался не тем, с которым мужчина напал. Он подбросил его специально, чтобы запутать следы. Напомним, что происшествие случилось 8 сентября. Мужчина в черной маске и спортивном костюме дважды ударил 17-летнюю девушку ножом у лифта и скрылся. В Екатеринбурге мужчина в черной маске дважды ударил 17-летнюю девочку ножом у лифта

