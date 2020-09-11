«Может убить»: на Урале охраняют палату 17-летней раненой ножом девушки

По его словам, она так и не приходила в сознание и находится в коме в реанимации. Ей сделали несколько операций. Врачи пока осторожно отзываются о ее состоянии.
Мы у палаты поставили охрану, так как опасаемся, что этот человек может туда прийти и убить ее. Он подготовленный человек, не случайно это сделал,сообщает источник.
Из-за тайны следствия многое пока не разглашается, известно лишь, что нападавший хотел отомстить девушке из-за работы.
Также выяснилось, что нож, который нашли во дворе, оказался не тем, с которым мужчина напал. Он подбросил его специально, чтобы запутать следы.
Напомним, что происшествие случилось 8 сентября. Мужчина в черной маске и спортивном костюме дважды ударил 17-летнюю девушку ножом у лифта и скрылся.