Нанес девять ножевых: тагильчанин зарезал друга и уснул

Происшествие случилось 25 декабря 2019 года в одной из квартир дома на Вагонке.
Компания из двух мужчин и женщины употребляли алкоголь, в результате случилась ссора.
Из-за ревности к подруге один из мужчин несколько раз ударил кулаком собутыльника, а после этого девять раз ударил его ножом в грудь и руку. Потерпевший скончался от кровопотери, а виновница ссоры покинула место происшествия.
После убийства нападавший в состоянии сильного опьянения лёг спать.
По данным прокуратуры, ранее подсудимый уже отбывал срок за аналогичное преступление.
Напомним, что в Екатеринбурге мужчина в черной маске дважды ударил 17-летнюю девочку ножом у лифта в область печени. Ее прооперировали, сейчас она находится в коме в реанимации. У палаты выставлена охрана, так как следователи предполагают, что ее могут убить.