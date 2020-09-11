Нанес девять ножевых: тагильчанин зарезал друга и уснул

Нанес девять ножевых: тагильчанин зарезал друга и уснул

Сегодня, 19:02ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле к 13 годам лишения свободы за убийство приговорен 53-летний местный житель, сообщает прокуратура Дзержинского района.

Происшествие случилось 25 декабря 2019 года в одной из квартир дома на Вагонке.

Компания из двух мужчин и женщины употребляли алкоголь, в результате случилась ссора.

Из-за ревности к подруге один из мужчин несколько раз ударил кулаком собутыльника, а после этого девять раз ударил его ножом в грудь и руку. Потерпевший скончался от кровопотери, а виновница ссоры покинула место происшествия.

После убийства нападавший в состоянии сильного опьянения лёг спать.

По данным прокуратуры, ранее подсудимый уже отбывал срок за аналогичное преступление.

Напомним, что в Екатеринбурге мужчина в черной маске дважды ударил 17-летнюю девочку ножом у лифта в область печени. Ее прооперировали, сейчас она находится в коме в реанимации. У палаты выставлена охрана, так как следователи предполагают, что ее могут убить.

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Нижний Тагил
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