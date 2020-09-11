Нанес девять ножевых: тагильчанин зарезал друга и уснул

Напомним, что в Екатеринбурге мужчина в черной маске дважды ударил 17-летнюю девочку ножом у лифта в область печени. Ее прооперировали, сейчас она находится в коме в реанимации. У палаты выставлена охрана, так как следователи предполагают, что ее могут убить.