17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Каменске-Уральском

ДТП произошло в Красногорском районе на улице Штукатуров. По предварительной информации, водитель Mazda захотел совершить обгон, пересек сплошную и врезался в автобус на встречной полосе. В результате происшествия пострадали 17 человек.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, среди получивших травмы есть четверо детей от 8 до 17 лет. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии.