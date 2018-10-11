17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Каменске-Уральском
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10 октября в 18:15 в Каменске-Уральском столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Mazda. В результате аварии пострадали 17 человек, в том числе четыре ребенка.
ДТП произошло в Красногорском районе на улице Штукатуров. По предварительной информации, водитель Mazda захотел совершить обгон, пересек сплошную и врезался в автобус на встречной полосе. В результате происшествия пострадали 17 человек.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, среди получивших травмы есть четверо детей от 8 до 17 лет. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии.
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Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, в том числе — был ли трезв водитель Mazda. Ранее мужчина несколько раз привлекался за нарушение ПДД и два раза лишался прав за вождение в нетрезвом виде, пишет Ura.ru.
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