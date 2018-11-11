Крыша сгорела в одном из цехов УВЗ в Нижнем Тагиле

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10 ноября в 22:12 в цехе 380 на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле произошел пожар.
Сюжеты: Нижний Тагил
Цех 380 специализируется на производстве железнодорожных тележек. На площади 40 кв. м сгорела кровля цеха.
До прибытия пожарных из здания цеха эвакуировались 82 человека. Пострадавших нет. Оборудование цеха также не пострадало.
В 23:21 ликвидировано открытое возгорание. В тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава.
Причины возникновения огня устанавливаются, сообщает пресс-служба ОАО «Уралвагонзавод».
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