Крыша сгорела в одном из цехов УВЗ в Нижнем Тагиле

Цех 380 специализируется на производстве железнодорожных тележек. На площади 40 кв. м сгорела кровля цеха.

До прибытия пожарных из здания цеха эвакуировались 82 человека. Пострадавших нет. Оборудование цеха также не пострадало.

В 23:21 ликвидировано открытое возгорание. В тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава.