Подробности ДТП на дороге около Верхней Салды: в аварии пострадали два пешехода

Ранее редакция TagilCity.ru сообщала, что, со слов очевидца, среди попавших в аварию была 4-летняя девочка, которая сидела в автомобиле ВАЗ. Однако в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу рассказали, что ребенок вместе с 66-летней женщиной были пешеходами и в момент ДТП шли по обочине.