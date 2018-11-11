Подробности ДТП на дороге около Верхней Салды: в аварии пострадали два пешехода
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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10 ноября в 15:45 на дороге Нижний Тагил – Верхняя Салда произошло ДТП. Водитель грузовика ISUZU врезался в автомобиль ВАЗ-2114, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате аварии пострадали два пешехода и водитель ВАЗа.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил
Ранее редакция TagilCity.ru сообщала, что, со слов очевидца, среди попавших в аварию была 4-летняя девочка, которая сидела в автомобиле ВАЗ. Однако в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу рассказали, что ребенок вместе с 66-летней женщиной были пешеходами и в момент ДТП шли по обочине.
Пешеходы – девочка и пенсионерка, а также водитель ВАЗа – госпитализированы в больницы города с травмами различной степени тяжести.
Освидельствование показало, что оба водителя в момент аварии были трезвые. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
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