Свердловчанин залез на чужую дачу и поджег ее, скрываясь от невидимых врагов

Свердловчанин залез на чужую дачу и поджег ее, скрываясь от невидимых врагов
Свердловчанин залез на чужую дачу и поджег ее, скрываясь от невидимых врагов
Сегодня, 14:55ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина из поселка Монетный Березовского ГО в апреле 2019 года залез на чужую дачу и совершил поджог. Причиной стали невидимые враги, от которых уралец пытался скрыться.

Он весь день просидел дома, когда внезапно появился приступ страха. Это заставило мужчину выбежать на улицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он стал убегать в неизвестном направлении, как ему казалось, от преследователей. Убегая мужчина пролезал на участки через заборы и пытался попасть в дома, но везде двери были заперты.

В какой-то момент мужчине удалось найти дом, в котором окно цокольного этажа было неплотно закрыто. Это позволило ему пробраться в дом. Затем поджигатель поднялся на мансарду и облил стену балкона горючей жидкостью.

На шум прибежали соседи. Они попытались выгнать хулигана, но справиться с ним не удалось. Мужчина выпрыгнул из окна и убежал. На месте преступления остались его сланец и банковская карта, а также ботинок и шапка. В результате пожара дом получил повреждения на 270 тысяч рублей.

Мужчина был признан виновным в умышленном повреждении имущества с причинением значительного ущерба. Теперь дебошир отправится на 8 лет и 8 месяцев в колонию особого режима.

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Свердловская областьпроисшествиеуголовное делоподжог
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