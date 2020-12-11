Неправильная печь: в селе под Нижним Тагилом сгорели баня и надворные постройки

Неправильная печь: в селе под Нижним Тагилом сгорели баня и надворные постройки

Сегодня, 12:37ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В селе Петрокаменском произошел пожар, в результате которого сгорели баня и надворные постройки, сообщает пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о возгорании на улице Гагарина поступило 10 декабря в 20.46. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

Прибывшие пожарные выяснили, что владелец вечером затопил баню. Когда мужчина решил проверить, прогорели ли дрова в печи, он увидел возгорание. Вскоре пожар перекинулся на надворные постройки, они находились под одной крышей с баней.

Из-за опасности распространения пожара на жилой дом, жильцы покинули опасную зону.

Предварительно, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода в помещении бани.

Напомним, 29 ноября под Нижнем Тагилом произошло два пожара, вероятной причиной которых стала неправильная эксплуатация печей.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
пожарпечьНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы