Неправильная печь: в селе под Нижним Тагилом сгорели баня и надворные постройки

Сообщение о возгорании на улице Гагарина поступило 10 декабря в 20.46. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.
Прибывшие пожарные выяснили, что владелец вечером затопил баню. Когда мужчина решил проверить, прогорели ли дрова в печи, он увидел возгорание. Вскоре пожар перекинулся на надворные постройки, они находились под одной крышей с баней.
Из-за опасности распространения пожара на жилой дом, жильцы покинули опасную зону.
Предварительно, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода в помещении бани.
Напомним, 29 ноября под Нижнем Тагилом произошло два пожара, вероятной причиной которых стала неправильная эксплуатация печей.