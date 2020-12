Неправильная печь: в селе под Нижним Тагилом сгорели баня и надворные постройки

В селе Петрокаменском произошел пожар, в результате которого сгорели баня и надворные постройки, сообщает пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о возгорании на улице Гагарина поступило 10 декабря в 20.46. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Прибывшие пожарные выяснили, что владелец вечером затопил баню. Когда мужчина решил проверить, прогорели ли дрова в печи, он увидел возгорание. Вскоре пожар перекинулся на надворные постройки, они находились под одной крышей с баней. Из-за опасности распространения пожара на жилой дом, жильцы покинули опасную зону. Предварительно, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода в помещении бани. Напомним, 29 ноября под Нижнем Тагилом произошло два пожара, вероятной причиной которых стала неправильная эксплуатация печей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter