Под Нижним Тагилом за сутки произошло два пожара из-за неверной эксплуатации печей

В тот же день, в половине восьмого вечера, пожарные прибыли в садовый кооператив № 7а, район Салдинский тракт. Как стало известно, супружеская пара приехала в сад и растопила баню, после посещения которой возникло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара, как и в предыдущем случае, стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. В результате, на площади десяти квадратных метров была повреждена кровля, перекрытие и обшивка внутри бани.