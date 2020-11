Под Нижним Тагилом за сутки произошло два пожара из-за неверной эксплуатации печей

29 ноября под Нижнем Тагиле произошло два пожара, вероятной причиной которых послужила неверная эксплуатация печей, сообщает пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

В 08.07 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Покровское. Там, в садовом товариществе «Витязь», загорелся недавно построенный частный дом. Хозяин дачи, ночевавший в доме, проснулся рано утром, почувствовав запах дыма. Заметив возгорание, мужчина покинул помещение и вызвал спасателей. По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печи. В тот же день, в половине восьмого вечера, пожарные прибыли в садовый кооператив № 7а, район Салдинский тракт. Как стало известно, супружеская пара приехала в сад и растопила баню, после посещения которой возникло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара, как и в предыдущем случае, стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. В результате, на площади десяти квадратных метров была повреждена кровля, перекрытие и обшивка внутри бани. Напомним, в Нижнем Тагиле спасатели в период с 13 по 15 ноября ликвидировали шесть пожаров. За три дня в Нижнем Тагиле было ликвидировано шесть пожаров

