Под Нижним Тагилом за сутки произошло два пожара из-за неверной эксплуатации печей

Под Нижним Тагилом за сутки произошло два пожара из-за неверной эксплуатации печей

Сегодня, 12:58ПроисшествияPhoto: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
29 ноября под Нижнем Тагиле произошло два пожара, вероятной причиной которых послужила неверная эксплуатация печей, сообщает пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

В 08.07 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Покровское. Там, в садовом товариществе «Витязь», загорелся недавно построенный частный дом. Хозяин дачи, ночевавший в доме, проснулся рано утром, почувствовав запах дыма. Заметив возгорание, мужчина покинул помещение и вызвал спасателей. По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В тот же день, в половине восьмого вечера, пожарные прибыли в садовый кооператив № 7а, район Салдинский тракт. Как стало известно, супружеская пара приехала в сад и растопила баню, после посещения которой возникло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара, как и в предыдущем случае, стало нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. В результате, на площади десяти квадратных метров была повреждена кровля, перекрытие и обшивка внутри бани.

Напомним, в Нижнем Тагиле спасатели в период с 13 по 15 ноября ликвидировали шесть пожаров.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
пожарпожарныеспасателисадыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы