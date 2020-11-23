В поселке под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина

В поселке под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина

Сегодня, 17:14ПроисшествияPhoto: Отдел надзорной деятельности
В поселке Уралец под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина 1961 года рождения.

Как сообщили в Отделе надзорной деятельности, сообщение о возгорании поступило 20 ноября в 15.46. В муниципальном одноэтажном доме на площади 12 квадратных метров горели домашние вещи.

Пожар в поселке Уралец
Photo:Отдел надзорной деятельности

По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Предполагается, что мужчина заснул с сигаретой в руках. По данному факту проводится проверка.

Напомним, сегодня ночью в Каменске-Уральском в цехе по обработке насосно-компрессорных труб произошел пожар. На ликвидацию пожара были направлены 30 человек личного состава, а также девять единиц спецтехники. Однако работникам удалось справиться с огнем до приезда пожарных.

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