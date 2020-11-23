В поселке под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина

Напомним, сегодня ночью в Каменске-Уральском в цехе по обработке насосно-компрессорных труб произошел пожар. На ликвидацию пожара были направлены 30 человек личного состава, а также девять единиц спецтехники. Однако работникам удалось справиться с огнем до приезда пожарных.