В поселке под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина

В поселке Уралец под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина 1961 года рождения.

Как сообщили в Отделе надзорной деятельности, сообщение о возгорании поступило 20 ноября в 15.46. В муниципальном одноэтажном доме на площади 12 квадратных метров горели домашние вещи. Пожар в поселке Уралец Photo: Отдел надзорной деятельности По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Предполагается, что мужчина заснул с сигаретой в руках. По данному факту проводится проверка. Напомним, сегодня ночью в Каменске-Уральском в цехе по обработке насосно-компрессорных труб произошел пожар. На ликвидацию пожара были направлены 30 человек личного состава, а также девять единиц спецтехники. Однако работникам удалось справиться с огнем до приезда пожарных. В Свердловской области эвакуировали 30 человек из горящего цеха

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter