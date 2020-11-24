На Урале сотрудники ГИБДД вынесли из пожара пожилую пару

На Урале сотрудники ГИБДД вынесли из пожара пожилую пару

Сегодня, 17:21ПроисшествияPhoto: ГУ МВД по Свердловской области
В Красноуральске инспекторы ДПС на руках вынесли пожилую пару из горящего дома.

Огонь в двухквартирном доме был замечен экипажем ГИБДД утром. Сотрудники немедленно сообщили о происшествии в ведомства, в том числе в МЧС и начали эвакуацию жильцов, сообщает пресс служба ГУ МВД по Свердловской области.

В одной из квартир была обнаружена пожилая пара. Женщина сообщила, что они с мужем не могут самостоятельно покинуть жилище. Сотрудники ДПС на руках вынесли пенсионеров из опасного помещения.

После чего стражи порядка начали принимать меры по тушению. Они закидали очаг возгорания снегом, что позволило не допустить распространение огня.

Спасенные выразили благодарность правоохранителям.

Напомним, под Нижним Тагилом в поселке Уралец при пожаре в частном доме погиб мужчина 1861 года рождения. Предварительно причиной возгорания считается неосторожность при курении.

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