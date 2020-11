На Урале сотрудники ГИБДД вынесли из пожара пожилую пару

В Красноуральске инспекторы ДПС на руках вынесли пожилую пару из горящего дома.

Огонь в двухквартирном доме был замечен экипажем ГИБДД утром. Сотрудники немедленно сообщили о происшествии в ведомства, в том числе в МЧС и начали эвакуацию жильцов, сообщает пресс служба ГУ МВД по Свердловской области. В одной из квартир была обнаружена пожилая пара. Женщина сообщила, что они с мужем не могут самостоятельно покинуть жилище. Сотрудники ДПС на руках вынесли пенсионеров из опасного помещения. После чего стражи порядка начали принимать меры по тушению. Они закидали очаг возгорания снегом, что позволило не допустить распространение огня. Спасенные выразили благодарность правоохранителям. Напомним, под Нижним Тагилом в поселке Уралец при пожаре в частном доме погиб мужчина 1861 года рождения. Предварительно причиной возгорания считается неосторожность при курении. В поселке под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина

Related news: В поселке под Нижним Тагилом во время пожара погиб мужчина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter