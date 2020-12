В Нижнем Тагиле мужчина подрался с двумя продавщицами за украденную бутылку коньяка

В Нижнем Тагиле мужчина украл бутылку коньяка. Местные женщины-продавцы попытались отнять у него похищенное и устроили потасовку.

Инцидент произошел вечером 4 декабря в магазине «Магнит» на Руднике, видео появилось в группе «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте». В какой-то момент женщинам удалось отнять у мужчины награбленное и припереть к стене. Однако он вырвался, оттолкнув одну из продавщиц, а затем скрылся в неизвестном направлении. Video: группа «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте». В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru рассказали, что заявление по факту происшествия не поступало в правоохранительные органы. Напомним, в ноябре в ПГТ Белоярский местный житель подрался с правоохранителями из-за точки по продажи «фунфыриков». В Свердловском поселке жители подрались с полицейскими за «фунфырочную»

