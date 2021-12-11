Из МВД уволили попавшуюся на поддельных правах следователя из Нижнего Тагила

Следователя полиции из Нижнего Тагила уволили из системы МВД после того, как девушка попалась на поддельных правах. Ей грозит до одного года лишения свободы.

Сотрудника одного из отделов МУ МВД России «Нижнетагильское» уволили по отрицательным мотивам из-за покупки поддельного водительского удостоверения, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Девушка лишилась работы из-за поступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области изданию не удалось. В СК региона на бывшего следователя завели уголовное дело за подделку, изготовление или оборот поддельных документов (ст. 327 УК РФ). Ей грозит до 1 года лишения свободы. Напомним, следователь из Нижнего Тагила попалась на покупке поддельного водительского удостоверения после того, как ее машину за нарушение правил парковки эвакуировали на штрафстоянку. На покупке поддельных документов попалась тагильский следователь после нарушения ПДД

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