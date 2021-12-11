Из МВД уволили попавшуюся на поддельных правах следователя из Нижнего Тагила

Сотрудника одного из отделов МУ МВД России «Нижнетагильское» уволили по отрицательным мотивам из-за покупки поддельного водительского удостоверения, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Девушка лишилась работы из-за поступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области изданию не удалось. В СК региона на бывшего следователя завели уголовное дело за подделку, изготовление или оборот поддельных документов (ст. 327 УК РФ). Ей грозит до 1 года лишения свободы.
Напомним, следователь из Нижнего Тагила попалась на покупке поддельного водительского удостоверения после того, как ее машину за нарушение правил парковки эвакуировали на штрафстоянку.