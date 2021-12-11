«Россети Урала»: электричества на Уралмаше и Эльмаше не будет несколько часов

В энергоснабжающей организации рассказали подробности отсутствия электроэнергии в двух районах Екатеринбурга — Уралмаше и Эльмаше. «Россети Урал» — «Екатеринбург» причины обесточивания пока не называют.

«Россети Урал» — «Екатеринбург» сообщили Е1, что электроэнергии на объектах Уралмаша и Эльмаша не будет несколько часов. При этом энергетики отмечают, что без света остались более 20 жилых домов. Однако, очевидцы сообщают о нескольких десятках. На месте работают три бригады. В настоящий момент жильцов Орджоникидзевского района в микрорайоне Уралмаш, квадрат улиц Ильича — Индустрии — Восстания — Победы — проспект Космонавтов, а также потребителей микрорайона Эльмаш на пересечении улиц Краснофлотцев — Шефской подключат к резервной ветке. О причинах обесточивания сразу двух районов Екатеринбурга представители энергоснабжающей организации пока не говорят. Отключение электроэнергии произошло в Екатеринбурге около 18 часов. Из-за проблем с электричеством были эвакуированы все посетители ТЦ «Омега». На улицах частично не работают светофоры и фонари, из-за чего на перекрестке Ильича и Избирателей был сбит пешеход. Уралмаш провалился в кромешную тьму — электроэнергии нет во всем районе

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