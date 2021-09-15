20 тысяч человек пострадали от энергетического коллапса в Екатеринбурге

В компании «Россети Урала» рассказали о причинах отключения электроэнергии почти на час в Екатеринбурге - больше 20 тысяч уральцев стали жертвой происшествия. Ущерб от аварии подсчитывают.

Авария стала причиной массового отключения электроэнергии в Екатеринбурге. О причинах происшествия Е1 рассказал замдиректора «Россети Урал» Владимир Вяткин. По словам руководителя, на провода упало дерево — предприятие проводило несогласованную с энергетиками рубку стволов. По подсчетам без электричества осталось больше 20 тысяч жителей Екатеринбурга. Ущерб подсчитывают. Прямые затраты мы пока не посчитали. Технически там проблем никаких нет, дерево, которое упало на нашу линию, не повредило провод. Поэтому прямых ущербов нет. Самое важное, что больше 20 тысяч наших клиентов остались без света почти на час, рассказал изданию Вяткин. По словам энергетиков, проблемы с электричеством начинаются во время подготовки к зиме — подрядчики при проведении работ нередко игнорируют установленные правила и не согласовывают с энергоснабжающей компанией свои раскопки. Напомним, 14 сентября в Екатеринбурге произошла авария — почти на час часть города осталась без электроэнергии. Не работали светофоры, остановились трамваи и троллейбусы. Электричества не было и в некоторых медучреждениях. В настоящий момент выясняется, повлияла ли авария на сроки хранения вакцин. Из-за массового отключения электричества в Екатеринбурге не работают светофоры

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