Уралмаш в Екатеринбурге настиг энергетический коллапс — во всем районе нет электроэнергии, сообщает Е1. Из-за отключения электричества были массово эвакуированы посетители ТЦ «Омега».
По словам одной из покупательниц, когда в торговом зале погас свет, кассиры обслуживали только тех клиентов, которые собирались расплатиться наличными. Запасной энергии хватило всего на 5 минут.
По словам местных жителей, произошла крупная авария — начались проблемы со связью, нет электричества на улице Ильича. Всех посетителей ТЦ вывели на улицу.