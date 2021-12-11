Уралмаш провалился в кромешную тьму — электроэнергии нет во всем районе

Уралмаш провалился в кромешную тьму — электроэнергии нет во всем районе
Уралмаш провалился в кромешную тьму — электроэнергии нет во всем районе
Сегодня, 19:01ПроисшествияФото: pixabay.com
Целый район остался без электричества в Екатеринбурге. Из-за отсутствия энергии на Уралмаше, экстренно эвакуировали всех посетителей ТЦ «Омега».

Уралмаш в Екатеринбурге настиг энергетический коллапс — во всем районе нет электроэнергии, сообщает Е1. Из-за отключения электричества были массово эвакуированы посетители ТЦ «Омега».

По словам одной из покупательниц, когда в торговом зале погас свет, кассиры обслуживали только тех клиентов, которые собирались расплатиться наличными. Запасной энергии хватило всего на 5 минут.

По словам местных жителей, произошла крупная авария — начались проблемы со связью, нет электричества на улице Ильича. Всех посетителей ТЦ вывели на улицу.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
электричествоУралмашсветэлектрические сети
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы