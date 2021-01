На Урале хакеры взломали Instagram посадившего в кукурузном поле самолет пилота

Хакеры взломали Instagram-аккаунт уральского пилота Дамира Юсупова, посадившего в 2019 году самолет на кукурузном поле. Они требует деньги на лечение «мамы, попавшей в ДТП».

На странице Дамира Юсупова размещена запись, в которой мошенники сообщают о «маме, которую сбил автомобиль». Неравнодушных граждан пытаются ввести в заблуждение, сообщая о нехватке 350 тысяч рублей на операцию. Photo: Дамир Юсупов в Instagram Хакеры приложили «документ» подтверждающий тяжелое состояние «больной», в котором указан тип операции и дата 11 января. Photo: Дамир Юсупов в Instagram 21 ноября 2019 года Дамир Юсупов получил звание Героя России. Он спас более двух сотен пассажиров. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за возгорания. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя лайнера. На борту находились 233 пассажира, ни один из них не пострадал. Напомним, подобным образом 8 января был взломан аккаунт жительницы Нижнего Тагила. Мошенники требовали миллионы рублей на «лечение дочери». Мошенники взломали аккаунты тагильчанки и собирают миллионы на «умирающую дочь»

