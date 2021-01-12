На Урале хакеры взломали Instagram посадившего в кукурузном поле самолет пилота

21 ноября 2019 года Дамир Юсупов получил звание Героя России. Он спас более двух сотен пассажиров. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле из-за возгорания. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя лайнера. На борту находились 233 пассажира, ни один из них не пострадал.