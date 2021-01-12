В Нижнем Тагиле в 30-градусный мороз в центре города и на Вые встали трамваи

В Нижнем Тагиле в 30-градусный мороз в центре города и на Вые встали трамваи

Сегодня, 10:15ПроисшествияPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле на Вые и в центре города встали трамваи.

12 января в Нижнем Тагиле утром жители города не могли дождаться трамваев. По словам очевидцев, на проспекте Ленина стояли около 10 трамваев маршрутов № 15, № 3 и № 2. При этом температура на улице была около -30 градусов. Причиной стало отсутствие напряжения.

Трамваи стоят от Рудоуправления до Драмтеатра. Сейчас специалисты ищут причину,рассказали редакции TagilCity.ru в диспетчерской службе МУП «Тагильский трамвай».

Photo:TagilCity.ru

По состоянию на 11 часов согласно карте сайта «Тагильский трамвай» стоят 24 трамвая в разных районах города.

Photo:МУП «Тагильский трамвай»

Напомним, в Нижнем Тагиле морозы продержатся до конца недели.

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