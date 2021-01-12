В Нижнем Тагиле в 30-градусный мороз в центре города и на Вые встали трамваи

12 января в Нижнем Тагиле утром жители города не могли дождаться трамваев. По словам очевидцев, на проспекте Ленина стояли около 10 трамваев маршрутов № 15, № 3 и № 2. При этом температура на улице была около -30 градусов. Причиной стало отсутствие напряжения.
Трамваи стоят от Рудоуправления до Драмтеатра. Сейчас специалисты ищут причину,рассказали редакции TagilCity.ru в диспетчерской службе МУП «Тагильский трамвай».
По состоянию на 11 часов согласно карте сайта «Тагильский трамвай» стоят 24 трамвая в разных районах города.
Напомним, в Нижнем Тагиле морозы продержатся до конца недели.