В Нижнем Тагиле в 30-градусный мороз в центре города и на Вые встали трамваи

В Нижнем Тагиле на Вые и в центре города встали трамваи.

12 января в Нижнем Тагиле утром жители города не могли дождаться трамваев. По словам очевидцев, на проспекте Ленина стояли около 10 трамваев маршрутов № 15, № 3 и № 2. При этом температура на улице была около -30 градусов. Причиной стало отсутствие напряжения. Трамваи стоят от Рудоуправления до Драмтеатра. Сейчас специалисты ищут причину,рассказали редакции TagilCity.ru в диспетчерской службе МУП «Тагильский трамвай». Photo: TagilCity.ru По состоянию на 11 часов согласно карте сайта «Тагильский трамвай» стоят 24 трамвая в разных районах города. Photo: МУП «Тагильский трамвай» Напомним, в Нижнем Тагиле морозы продержатся до конца недели. В Нижнем Тагиле 30-градусные морозы продержатся до конца недели

