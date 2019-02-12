Трехлетний мальчик погиб при пожаре в деревне в Свердловской области

Следователи СКР устанавливают обстоятельства смерти мальчика 2015 года рождения. Предварительно известно, что 11 февраля в частном доме в деревне Конево произошел пожар. В этот момент в доме находились мужчина 58 лет и его трое внуков 2012-2016 годов рождения. В одном из помещений дома возник пожар, мужчина вывел на улицу двоих детей, еще одного ребенка он не успел спасти.