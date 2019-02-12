Упал лицом вниз: двухлетний ребенок пострадал в трамвае Екатеринбурга
12 февраля, 09:52ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге из-за экстренной остановки трамвая с колен пассажирки упал двухлетний мальчик, который вследствие падения получил травмы.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге в общественном транспорте травмировался ребенок, двухлетний мальчик упал на пол лицом вниз из-за экстренного торможения вагона. Как пояснила водитель трамвая, применить экстренное торможение ей пришлось из-за ребенка, который выскочил на пути.
У пострадавшего двухлетнего пассажира диагностированы перелом коронки зуба и ушиб мягких тканей головы.
В настоящий момент опрошены свидетели ЧП и ведется дознание, пишет Е1.
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