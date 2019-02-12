Упал лицом вниз: двухлетний ребенок пострадал в трамвае Екатеринбурга

В Екатеринбурге в общественном транспорте травмировался ребенок, двухлетний мальчик упал на пол лицом вниз из-за экстренного торможения вагона. Как пояснила водитель трамвая, применить экстренное торможение ей пришлось из-за ребенка, который выскочил на пути.