В Екатеринбурге на детской площадке обнаружили раненую ножом женщину
Сегодня, 21:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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12 марта в Екатеринбурге ЖК «Светлый» на детской площадке обнаружили раненую женщину, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на месте был задержан сосед женщины. Как рассказали очевидцы, мужчина потребовал у женщины вернуть его ноутбук, но она отказалась, тогда мужчина ударил ее ножом. Екатеринбурженка выбежала из квартиры во двор. Ее госпитализировали, она находится в реанимации. По версии очевидцев, участники конфликта увлекались употреблением алкоголя и наркотиков.
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