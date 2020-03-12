В Екатеринбурге на детской площадке обнаружили раненую ножом женщину

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на месте был задержан сосед женщины. Как рассказали очевидцы, мужчина потребовал у женщины вернуть его ноутбук, но она отказалась, тогда мужчина ударил ее ножом. Екатеринбурженка выбежала из квартиры во двор. Ее госпитализировали, она находится в реанимации. По версии очевидцев, участники конфликта увлекались употреблением алкоголя и наркотиков.