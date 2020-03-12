В Нижнем Тагиле произошел пожар в котельной
Сегодня, 08:45ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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11 марта в вечернее время в Нижнем Тагиле произошел пожар в котельной, находящейся на Северном шоссе, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь пожара составила 50 квадратных метров, повреждено оборудование котельной. В тушении огня принимали участие 25 сотрудников МЧС на пяти единицах спецтехники.
Напомним, 7 марта в Нижнем Тагиле произошло возгорание газовой котельной жилого дома.
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