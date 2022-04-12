Пьяный мужчина пытался похитить чужого ребенка на Химмаше в Екатеринбурге

Пьяный мужчина пытался похитить чужого ребенка на Химмаше в Екатеринбурге
Пьяный мужчина пытался похитить чужого ребенка на Химмаше в Екатеринбурге
Сегодня, 08:50ПроисшествияФото: 1MI
Нетрезвый мужчина пытался утащить мальчика на Химмаше в Екатеринбурге. Ему помешал случайный прохожий.

Инцидент случился 11 апреля. Мальчик со старшим братом шел домой. Неожиданно его схватил неизвестный и попытался утащить. Однако за ребенка вцепился его брат и начал звать взрослых. Проходивший мимо молодой человек пришел на помощь.

Он повалил мужчину и сел на него, чтобы он не смог убежать. На место была вызвана полиция. Прибывшие правоохранители забрали мужчину в отделение. Он заявил, что хотел перевести ребенка через дорогу.

Задержанный 1983 года рождения находится в ОВД. На него был составлен протокол за то, что он находился в общественном месте в нетрезвом виде. По инциденту проводится проверка.

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Екатеринбург
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