Пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

На территории Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК произоешл пожар. Очевидцы сообщают о дыме, который видно с окраин Нижнего Тагила.

Очевидцы сообщили о дыме, который идет с территории Коксохима на НТМК. По словам свидетелей, на месте происшествия работают пожарные автомобили и сотрудники МЧС. На камерах Stagila виден дым, который поднимается из-за железнодорожного вокзала. Фото: TagilCity.ru В смолопекококсовом цехе произошло возгорание пека. Инцидент был ликвидирован в течение 10 минут, никто не пострадал, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК. В настоящий момент подразделение работает в штатном режиме. Лабораторией охраны окружающей среды комбината проведены замеры, превышений содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано, добавили в пресс-службе. Напомним, 12 мая сообщалось о более чем семи сотнях пожаров, которые произошли в Свердловской области за «майские каникулы». Более 700 пожаров произошло за «майские каникулы» в Свердловской области

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