Пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Очевидцы сообщили о дыме, который идет с территории Коксохима на НТМК. По словам свидетелей, на месте происшествия работают пожарные автомобили и сотрудники МЧС.
На камерах Stagila виден дым, который поднимается из-за железнодорожного вокзала.
В смолопекококсовом цехе произошло возгорание пека. Инцидент был ликвидирован в течение 10 минут, никто не пострадал, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.
В настоящий момент подразделение работает в штатном режиме. Лабораторией охраны окружающей среды комбината проведены замеры, превышений содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано, добавили в пресс-службе.
Напомним, 12 мая сообщалось о более чем семи сотнях пожаров, которые произошли в Свердловской области за «майские каникулы».