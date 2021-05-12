Пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:05ПроисшествияФото: Stagila.ru

Пожар произошел на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

На территории Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК произоешл пожар. Очевидцы сообщают о дыме, который видно с окраин Нижнего Тагила.

Очевидцы сообщили о дыме, который идет с территории Коксохима на НТМК. По словам свидетелей, на месте происшествия работают пожарные автомобили и сотрудники МЧС.

На камерах Stagila виден дым, который поднимается из-за железнодорожного вокзала.

Фото:TagilCity.ru

В смолопекококсовом цехе произошло возгорание пека. Инцидент был ликвидирован в течение 10 минут, никто не пострадал, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.

В настоящий момент подразделение работает в штатном режиме. Лабораторией охраны окружающей среды комбината проведены замеры, превышений содержания вредных веществ в воздухе не зафиксировано, добавили в пресс-службе.

Напомним, 12 мая сообщалось о более чем семи сотнях пожаров, которые произошли в Свердловской области за «майские каникулы».

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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