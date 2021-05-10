Еще один нежилой барак сгорел в поселке Уралец под Нижним Тагилом

По словам местной жительницы, бараки целенаправленно поджигают, горит уже третье нежилое здание. Она рассказала редакции TagilCity.ru, что помимо спецтехники на место происшествия приезжала скорая помощь, так как по предварительной информации в бараке находился мужчина. Однако это информация не подтвердилась.