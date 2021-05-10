Еще один нежилой барак сгорел в поселке Уралец под Нижним Тагилом

Еще один нежилой барак сгорел в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Еще один нежилой барак сгорел в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:07ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Нежилой барак сгорел в поселке Уралец под Нижним Тагилом на улице Трудовая, 34.

9 мая около 21.00 на пульт диспетчеру поступило поступило сообщение о пожаре в поселке Уралец на улице Трудовая. Неэксплуатируемое здание горело на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Огонь удалось локализовать к полуночи, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:40.

Фото:TagilCity.ru

По словам местной жительницы, бараки целенаправленно поджигают, горит уже третье нежилое здание. Она рассказала редакции TagilCity.ru, что помимо спецтехники на место происшествия приезжала скорая помощь, так как по предварительной информации в бараке находился мужчина. Однако это информация не подтвердилась.

Эти дома должны снести. В марте сгорел барак на улице Трудовая, 30. После того, как пожарные выкачивали воду, случился гидроудар и весь поселок остался без воды. Вчера сгорело здание под номером 34, отметила женщина.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, 8 мая в Нижнем Тагиле сгорел частный дом на Руднике. Здание сдавали посуточно, в этот день арендаторы отмечали 18-летие одной из девушек.

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