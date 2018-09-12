Эвакуация прошла в ТРЦ «Радуга парк» в Екатеринбурге
Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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11 сентября из ТРЦ «Радуга парк» в Екатеринбурге были эвакуированы посетители и персонал. Очевидцы говорят, что эвакуация прошла в связи с сообщением о взрывчатом устройстве.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы сообщают в соцсетях, что людей из ТРЦ «Радуга парк» эвакуировали в связи с информацией о бомбе.
Однако пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что тревога была учебной.
Руководство и служба безопасности ТРК проводили плановую тренировку, направленную на совершенствование навыков при возникновении чрезвычайных ситуаций,рассказал Валерий Горелых.
Из здания ТРЦ было эвакуировано около 900 человек. На данный момент учения закончены, торговый центр работает в обычном режиме, пишет Znak.
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