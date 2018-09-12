Эвакуация прошла в ТРЦ «Радуга парк» в Екатеринбурге

Очевидцы сообщают в соцсетях, что людей из ТРЦ «Радуга парк» эвакуировали в связи с информацией о бомбе.

Однако пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что тревога была учебной.

Руководство и служба безопасности ТРК проводили плановую тренировку, направленную на совершенствование навыков при возникновении чрезвычайных ситуаций,рассказал Валерий Горелых.