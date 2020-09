Пожар в здании с несколькими ведомствами в Екатеринбурге устранен, пишет Znak.

На площади около 600 квадратных метров горела крыша и элементы утепления под ней. Огонь распространялся быстро из-за сильного ветра. В 16.41 было ликвидировано открытое горение, ведется проливка очагов. В тушении принимают участие 57 сотрудников МЧС и 17 единиц спецтехники. Напомним, трехэтажное здание на Северном переулке,7 загорелось между 12.00 и 13.00. В Екатеринбурге горит здание федеральной службы по атомному надзору

Related news: В Екатеринбурге горит здание федеральной службы по атомному надзору

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter