В Екатеринбурге загорелось здание федеральной службы по атомному надзору. Спасатели эвакуируют людей, пишет Е1.

Здание расположено на Северном переулке,7. Очевидцы рассказали о сильном задымлении и запахе в окрестностях пожара. В МЧС подтвердили информацию о возгорании. Пожар возник в трехэтажном здании. На площади 40 квадратных метров горит кровля. Спасатели эвакуируют людей. На месте работают 18 человек и семь спецмашин. Video: Е1 В Екатеринбурге горит здание федеральной службы по атомному надзору Photo: е1.ru Напомним, в Каменске-Уральском 8 сентября произошёл пожар в цехе металлургического завода. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На Урале произошел крупный пожар в цехе металлургического завода

