На Урале произошел крупный пожар в цехе металлургического завода

На Урале произошел крупный пожар в цехе металлургического завода

Сегодня, 10:39ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС России по Свердловской области
Произошел пожар в цехе Каменск-Уральского металлургического завода, эвакуированы 10 человек, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил 8 сентября около 5.00. Загорелся металлопрокатный цех на площади 100 квадратных метров.

Чтобы не допустить возгорание охлаждающего масла, находящегося под станом проката, сотрудники МЧС применили пенную атаку, затем началась проливка очагов горения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

На тушение пожара ушло около одного часа, принимали участие 34 сотрудника пожарной службы. В огне никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.

Вчера утром в Свердловской области пожарные тушили из укрытия пилораму. Потребовалось 11 единиц спецавтомобилей и 43 пожарника. Осложнялось тушение загоревшимися бочками с маслом. Пожар устранили к 6.00 утра, до середины дня велась проливка помещения.

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