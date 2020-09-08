На Урале произошел крупный пожар в цехе металлургического завода

Вчера утром в Свердловской области пожарные тушили из укрытия пилораму. Потребовалось 11 единиц спецавтомобилей и 43 пожарника. Осложнялось тушение загоревшимися бочками с маслом. Пожар устранили к 6.00 утра, до середины дня велась проливка помещения.