Поехал на «красный». В центре Нижнего Тагила столкнулись две иномарки

Напомним, 7 октября водитель большегруза Volvo из Нижнего Тагила попал в массовое ДТП в Пермском крае. При совершении обгона он столкнулся с фурой Iveco, затем его отбросило на легковой автомобиль Kia. Управлявший Kia мужнина и пассажир погибли, а водитель Volvo скрылся с места происшествия. Вскоре его наши и доставили в полицию.