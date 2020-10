Поехал на «красный». В центре Нижнего Тагила столкнулись две иномарки

В центре Нижнего Тагиле на перекрестке столкнулись две иномарки, сообщается в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» во «Вконтакте».

По информации подписчика, ДТП произошло 10 октября около 19.00 на перекрестке улиц Карла Маркса и Красноармейская. Столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Volkswagen Passat. Video: группа «Екатеринбург — Серов (Online)» во «Вконтакте» В происшествии никто не пострадал. За рулем «Фольксвагена» ехал мужчина 1983 года рождения, а «Шевроле» управлял водитель 2001 года рождения. Оба нарушили требования сигнала светофора, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. Сотрудники ДПС завели административное дело. Ведется расследование. Напомним, 7 октября водитель большегруза Volvo из Нижнего Тагила попал в массовое ДТП в Пермском крае. При совершении обгона он столкнулся с фурой Iveco, затем его отбросило на легковой автомобиль Kia. Управлявший Kia мужнина и пассажир погибли, а водитель Volvo скрылся с места происшествия. Вскоре его наши и доставили в полицию. Сгорели заживо: тагильский дальнобойщик сбежал после смертельного ДТП в Пермском крае

