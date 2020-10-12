Растопила печку. В Нижнем Тагиле сгорела баня и частный дом

Вызов поступил на пульт в 01.53. Сгорела баня на площади 64 квадратных метра. Огонь перекинулся на жилой дом. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении принимали участие четыре спецавтомобиля и 15 сотрудников МЧС.
Открытое горение ликвидировали к 02.23. До 05.02 велась проливка сгоревших конструкций.
Сообщается, что незадолго до пожара, хозяйка растопила печь в бане. По предварительной информации причиной пожара признано нарушение требований безопасности при эксплуатации печи.
Напомним, 8 октября в Нижнем Тагиле произошел пожар в коллективном саду «Дружба». Сгорела кровля, а также повреждены перекрытие и домашнее имущество на летней кухне садового участка. Предварительной причиной возгорания считается замыкание электрообогревателя.