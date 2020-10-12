Вышла погулять. В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на женщину с ребенком

Напомним, в Екатеринбурге грозит срок автохаму, известному по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Его подозревают в повреждении чужого автомобиля и угрозах жизни. По информации источника, он преследовал водителя Mitsubishi Lancer, затем разбил его автомобиль и начал бегать за ним с ножом.