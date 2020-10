Вышла погулять. В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на женщину с ребенком

В Екатеринбурге мужчина с ножом начал размахивать ножом перед женщиной с ребенком, пишет E1.

По информации издания, инцидент произошел у дома № 75 на улице Старых Большевиков. Женщина вышла погулять с дочерью, когда на нее напал мужчина. Очевидцы обратились в полицию и вызвали «скорую». Мужчину задержали правоохранители. После оказания медицинской помощи маму отпустили домой. На данный момент проводится проверка, рассказали представители МВД. Получила ли женщина травмы выяснить не удалось. Сообщается, что нападавший является мужем пострадавшей. Напомним, в Екатеринбурге грозит срок автохаму, известному по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Его подозревают в повреждении чужого автомобиля и угрозах жизни. По информации источника, он преследовал водителя Mitsubishi Lancer, затем разбил его автомобиль и начал бегать за ним с ножом. «Разбил машину и угрожал ножом». Автохаму из Екатеринбурга грозит срок

