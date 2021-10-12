Напавший на продавщицу с ножом рецидивист задержан в Екатеринбурге

В августе 2021 года на один из продуктовых ларьков было совершено разбойное нападение в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Екатеринбургу.
Раннее неоднократно судимый мужчина заметил, что внутри небольшого продуктового магазина находится только продавец. Грабитель вошел в помещение и напал с ножом на пожилую женщину. Продавец оказала активное сопротивление, но не пострадала, так как нож оказался с обломанным лезвием.
Грабитель смог похитить из кассы магазина 4 тысячи рублей и скрыться до приезда полицейских. 12 октября 2021 года он был задержан оперативниками. Мужчина уже сознался еще в двух преступлениях.
Осенью текущего года задержанный сдал свою жилплощадь, но так как сам остался на улице, незаконно поселился в квартире своих соседей, которые давно не проживают в данном жилище. Через некоторое время екатеринбуржец начал продавать вещи соседей.
А затем взломал дверь и своей квартиры с целью похищения имущества квартирантов. Ранее грабитель уже был судим за разбой, кражу и убийство, в настоящее время он помещен под стражу в СИЗО.
Напомним, 18-летний уралец за ограбления с пистолетом салонов сотовой связи задержан в Екатеринбурге. Грабитель похищал дорогие телефоны и деньги из кассы торговых точек.