В Екатеринбурге прошел обыск в администрации Кировского района

12 ноября в администрации Кировского района Екатеринбурга сотрудники ФСБ произвели обыск.

Произошедшее подтвердили E1.ru в городской администрации. Источник в муниципалитете предположил, что обыск связан с подозрениями в коррупции при ремонте дорог в отношении главы администрации Кировского района Александра Лошакова. Отмечается, что его телефон был отключен. Ранее проверкой районного ДЭУ занималась счетная палата Екатеринбурга. Комментарий от сотрудников ФСБ получить не удалось. Напомним, в сентябре бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области обвинил заместителя губернатора региона Сергея Бидонько в коррупции. Он обвиняет его в получении средств в размере сотен тысяч рублей от бизнесмена Павла Козяева. В обмен на средства предпринимателю оказывается покровительство. Со слов заявителя, он обратился в ФСБ по Свердловской области, Следственный комитет, прокуратуру и полицию. Экс-депутат ЗакСо обвинил замгубернатора Свердловской области в коррупции

