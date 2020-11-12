В Екатеринбурге прошел обыск в администрации Кировского района

В Екатеринбурге прошел обыск в администрации Кировского района

Сегодня, 18:22ПроисшествияPhoto: E1.RU
12 ноября в администрации Кировского района Екатеринбурга сотрудники ФСБ произвели обыск.

Произошедшее подтвердили E1.ru в городской администрации.

Источник в муниципалитете предположил, что обыск связан с подозрениями в коррупции при ремонте дорог в отношении главы администрации Кировского района Александра Лошакова. Отмечается, что его телефон был отключен.

Ранее проверкой районного ДЭУ занималась счетная палата Екатеринбурга. Комментарий от сотрудников ФСБ получить не удалось.

Напомним, в сентябре бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области обвинил заместителя губернатора региона Сергея Бидонько в коррупции. Он обвиняет его в получении средств в размере сотен тысяч рублей от бизнесмена Павла Козяева. В обмен на средства предпринимателю оказывается покровительство. Со слов заявителя, он обратился в ФСБ по Свердловской области, Следственный комитет, прокуратуру и полицию.

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