В Екатеринбурге прошел обыск в администрации Кировского района

Напомним, в сентябре бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области обвинил заместителя губернатора региона Сергея Бидонько в коррупции. Он обвиняет его в получении средств в размере сотен тысяч рублей от бизнесмена Павла Козяева. В обмен на средства предпринимателю оказывается покровительство. Со слов заявителя, он обратился в ФСБ по Свердловской области, Следственный комитет, прокуратуру и полицию.