Позвонила не в ту квартиру: в Екатеринбурге пьяный мужчина сломал нос женщине-врачу

В Екатеринбурге мужчина напал на женщину-медика и сломал ей нос из-за того, что она ошиблась квартирой.

12 декабря в правоохранительные органы поступило заявление от завотделения «неотложки» детской поликлиники в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Полицейские задержали 46-летнего местного жителя в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его доставили в дежурную часть и составили административный материал по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью). Наказание по данному пункту составляет от четырех месяцев до двух лет лишения свободы. В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что ведется доследственная проверка. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье 124.1 УК РФ (Воспрепятствование оказанию медицинской помощи). Сообщается, что врач приехала на вызов к ребенку в многоквартирный дом на переулке Трамвайном. Женщина по ошибке позвонила не в ту квартиру. Нетрезвому жильцу не понравилось, что его побеспокоили без причины. Он набросился на женщину, избил и сломал нос. В полицию обратились соседи дебошира, пишет E1. Напомним, в ноябре в Екатеринбурге пьяный муж «ковидной» больной напал на медиков бригады «скорой». Одной удалось вырваться из квартиры, а другую запер дома, пока не услышал угрозы полицией. Тогда он силой вытолкал женщину из жилища. У пострадавшей зафиксированы ушибы и ссадины. Кроме того, она ударилась головой об дверь, а с руки у нее слетели часы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter