В Качканаре мужчина посадил 25 кустов марихуаны в комнате своей квартиры и был пойман

В Качканаре под суд отправится местный житель, вырастивший с целью продажи 25 кустов марихуаны в комнате своей квартиры, сообщает пресс-служба МО МВД «Качканарский».

18 декабря сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку. За одну тысячу рублей у мужчины было приобретено 0,986 грамма марихуаны. За два дня до этого, подозреваемый сбыл еще 0,2 грамма местному жителю. При задержании выяснилось, что мужчина выращивал наркотическое средство самостоятельно. Сотрудники обнаружили в духовке на кухне мужчины готовое к употреблению средство. Под выращивание он выделил целую комнату. На оборудованной всем необходимым жилплощади нашли и изъяли 25 кустов марихуаны. Подозреваемый бережно выращивал кусты, соблюдая нужный температурный и световой режим, сообщили в пресс-службе. Photo: пресс-служба МО МВД «Качканарский» Как рассказал сам подозреваемый, подобные наркотические средства он употребляет на протяжении трех лет. Около двух лет назад начал самостоятельные посадки, заказав на специальном сайте 15 семян. В отношении мужчины были возбуждены три уголовных дела, два по статье 228 УК РФ за сбыт наркотических средств, а третья по статье 231 УК РФ за незаконное культивирование растений. Напомним, 18 ноября сообщалось об обнаружении на чердаке частного дома в Нижнем Тагиле плантации конопли. Как объяснил местный житель, он выращивал наркотик для собственного употребления. Таким способом он пытался бросить более тяжелые наркотические средства. Полицейские Нижнего Тагила изъяли более 200 кустов мака и конопли

Related news: Полицейские Нижнего Тагила изъяли более 200 кустов мака и конопли

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter