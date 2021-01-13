В Качканаре мужчина посадил 25 кустов марихуаны в комнате своей квартиры и был пойман

18 декабря сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку. За одну тысячу рублей у мужчины было приобретено 0,986 грамма марихуаны. За два дня до этого, подозреваемый сбыл еще 0,2 грамма местному жителю.
При задержании выяснилось, что мужчина выращивал наркотическое средство самостоятельно.
Сотрудники обнаружили в духовке на кухне мужчины готовое к употреблению средство. Под выращивание он выделил целую комнату.
На оборудованной всем необходимым жилплощади нашли и изъяли 25 кустов марихуаны. Подозреваемый бережно выращивал кусты, соблюдая нужный температурный и световой режим, сообщили в пресс-службе.
Как рассказал сам подозреваемый, подобные наркотические средства он употребляет на протяжении трех лет. Около двух лет назад начал самостоятельные посадки, заказав на специальном сайте 15 семян.
В отношении мужчины были возбуждены три уголовных дела, два по статье 228 УК РФ за сбыт наркотических средств, а третья по статье 231 УК РФ за незаконное культивирование растений.
Напомним, 18 ноября сообщалось об обнаружении на чердаке частного дома в Нижнем Тагиле плантации конопли. Как объяснил местный житель, он выращивал наркотик для собственного употребления. Таким способом он пытался бросить более тяжелые наркотические средства.