В Свердловской области водитель насмерть сбил девушку и спрятался в другом регионе

Напомним, 2 января под Каменском-Уральским под колеса автомобиля попал двухлетний малыш. Они с сестрой и другими детьми возвращались с прогулки, пока их родители отмечали Новый год. В какой-то момент ребенок вырвался из рук старшей сестры и выбежал на проезжую часть. В этот момент его сбил автомобиль. От полученных травм ребенок скончался на месте.