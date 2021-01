В Свердловской области водитель насмерть сбил девушку и спрятался в другом регионе

В Свердловской области водитель сбил 25-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Трагедия произошла 6 января на трассе в Артинском районе Свердловской области, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области. 25-летняя девушка была сбита автомобилем, после чего водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД немедленно начали поиски виновного. Спустя несколько часов в Башкирии был обнаружен автомобиль «ВАЗ-2109», на котором имелись повреждения, соответствующие подобному ДТП. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Вскоре водитель отечественного авто был найден и задержан. Им оказался мужчина 2000 года рождения, житель села в Башкирии. Он рассказал сотрудникам, что его ослепил свет фар встречного автомобиля и он допустил наезд на пешехода. Оставление места происшествия мужчина объяснил тем, что испугался наказания за проступок. Во время задержания у подозреваемого имелись признаки опьянения. Однако молодой человек сообщил, что употреблял уже после того, как припарковал авто. На текущий момент ведется следствия по факту инцидента. Напомним, 2 января под Каменском-Уральским под колеса автомобиля попал двухлетний малыш. Они с сестрой и другими детьми возвращались с прогулки, пока их родители отмечали Новый год. В какой-то момент ребенок вырвался из рук старшей сестры и выбежал на проезжую часть. В этот момент его сбил автомобиль. От полученных травм ребенок скончался на месте. Родители отмечали Новый год: на Урале автомобилист насмерть сбил двухлетнего ребенка

