В Свердловской области водитель насмерть сбил девушку и спрятался в другом регионе

Трагедия произошла 6 января на трассе в Артинском районе Свердловской области, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
25-летняя девушка была сбита автомобилем, после чего водитель скрылся с места происшествия.
Сотрудники ГИБДД немедленно начали поиски виновного. Спустя несколько часов в Башкирии был обнаружен автомобиль «ВАЗ-2109», на котором имелись повреждения, соответствующие подобному ДТП.
Вскоре водитель отечественного авто был найден и задержан. Им оказался мужчина 2000 года рождения, житель села в Башкирии. Он рассказал сотрудникам, что его ослепил свет фар встречного автомобиля и он допустил наезд на пешехода. Оставление места происшествия мужчина объяснил тем, что испугался наказания за проступок.
Во время задержания у подозреваемого имелись признаки опьянения. Однако молодой человек сообщил, что употреблял уже после того, как припарковал авто.
На текущий момент ведется следствия по факту инцидента.
Напомним, 2 января под Каменском-Уральским под колеса автомобиля попал двухлетний малыш. Они с сестрой и другими детьми возвращались с прогулки, пока их родители отмечали Новый год. В какой-то момент ребенок вырвался из рук старшей сестры и выбежал на проезжую часть. В этот момент его сбил автомобиль. От полученных травм ребенок скончался на месте.