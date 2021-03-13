Женщина потребовала среди ночи сделать ей КТ в больнице Каменска-Уральского

13 марта, около четырех часов утра, в больницу Каменска-Уральского пришла женщина, которая потребовала, чтобы ей сделали КТ и экспресс-тест.

Вместе с пациенткой был ее гражданский муж. Как стало известно, недавно у женщины заболела мама, поэтому она решила проверить здоровье как можно скорее. На видеозаписи с места событий можно увидеть, что женщина кричит и предупреждает, что обратится с жалобой в Минздрав и к Владимиру Путину. После того, как врачи нажали тревожную кнопку, на место прибыла Росгвардия. В результате медики отвели пациентку на томограф и взяли необходимый биоматериал, сообщает Telegram-канал «Ural Mash». Видео: Telegram-канал «Ural Mash» Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге муж пациентки, заболевшей COVID-19, напал на сотрудниц скорой медицинской помощи. У одной из них были зафиксированы телесные повреждения. В Екатеринбурге пьяный муж заболевшей COVID-19 напал на медиков «скорой»

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